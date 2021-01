Pasta salmone e melanzane in bianco (Di sabato 16 gennaio 2021) La Pasta con salmone e melanzane in bianco è un’ottima ricetta per un pasto saporito, ricco di gusto e soprattutto rapido e comodo da preparare. Un primo che potete utilizzare in ogni occasione e che è realizzabile anche da chi non ha molta esperienza in cucina, vediamo insieme la preparazione. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di Pasta 1 melanzana media 300 g di salmone fresco o surgelato 1 spicchietto d’aglio Sale fino q.b. 5-6 cucchiai di olio extravergine d’oliva Peperoncino piccante (facoltativo) Iniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena di acqua, dove andremo a cuocere la Pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Quindi coprite la pentola con il coperchio e attendete. Intanto ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 16 gennaio 2021) Laconinè un’ottima ricetta per un pasto saporito, ricco di gusto e soprattutto rapido e comodo da preparare. Un primo che potete utilizzare in ogni occasione e che è realizzabile anche da chi non ha molta esperienza in cucina, vediamo insieme la preparazione. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di1 melanzana media 300 g difresco o surgelato 1 spicchietto d’aglio Sale fino q.b. 5-6 cucchiai di olio extravergine d’oliva Peperoncino piccante (facoltativo) Iniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena di acqua, dove andremo a cuocere lanon appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Quindi coprite la pentola con il coperchio e attendete. Intanto ...

