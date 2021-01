“La Vita in Diretta” nella bufera, contenuti non appropriati alla fascia oraria, Matano resta di ghiaccio (Di sabato 16 gennaio 2021) Vita in Diretta è un contenitore che , fin dall’anno scorso, quando è scoppiata l’epidemia da covid ha gestito con molta fatica, come d’altronde tutte le trasmissioni televisive, la messa in onda perché non è facile contemperare un’informazione serrata sul covid con notizie che, spesso, non sono incoraggianti, con un aspetto più leggero del programma, che non deve mancare, per consentire a chi è a casa a provare a distrarsi un po’ e staccare la spina dal periodo complicato che stiamo vivendo e che, purtroppo, a detta degli virologi, durerà ancora parecchio, c’è chi stima, addirittura, fino al 2023. La Rai attaccata dal Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori La Rai è stata attaccata da Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori che l’ha accusata di aver commesso una violazione molto ... Leggi su baritalianews (Di sabato 16 gennaio 2021)inè un contenitore che , fin dall’anno scorso, quando è scoppiata l’epidemia da covid ha gestito con molta fatica, come d’altronde tutte le trasmissioni televisive, la messa in onda perché non è facile contemperare un’informazione serrata sul covid con notizie che, spesso, non sono incoraggianti, con un aspetto più leggero del programma, che non deve mancare, per consentire a chi è a casa a provare a distrarsi un po’ e staccare la spina dal periodo complicato che stiamo vivendo e che, purtroppo, a detta degli virologi, durerà ancora parecchio, c’è chi stima, addirittura, fino al 2023. La Rai attaccata dal Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori La Rai è stata attaccata da Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori che l’ha accusata di aver commesso una violazione molto ...

RaiUno : Un grande show, tanti ospiti, l'importanza della musica nella nostra vita. Siete curiosi? Non perdetevi questa ser… - infoitcultura : La vita in diretta, ospite di Alberto Matano svela: “Quante gliene dicono” - infoitcultura : La vita in diretta: reazione bollente di Alberto Matano, sale la tensione - infoitcultura : La vita in diretta | reazione bollente di Alberto Matano | sale la tensione - pallanteceleste : RT @ginevra79540035: quanto mi manca il vecchio cast,erano tutto ,erano vita ,l’unico motivo per accendere quella cazzo di diretta sul cana… -