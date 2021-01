I risultati di Serie B, 18ª giornata: colpo grosso del Lecce, occasione persa del Monza. La classifica (Di sabato 16 gennaio 2021) I risultati di Serie B per la 18ª giornata hanno fornito tantissime indicazioni, la classifica è bellissima per gli obiettivi di promozione in massima categoria, la zona playoff e quella salvezza. Il primo match ha regalato emozioni, il Chievo ha conquistato tre punti preziosi ma la partita è stata più complicata del previsto, nell’altro match pareggio a reti inviolate tra Vicenza e Frosinone. Il Cittadella vince con il minimo sforzo contro l’Ascoli, beffa per il Monza che si è fatto riprendere dal Cosenza, 2-2 il risultato finale. Il Pisa supera il Brescia, vittoria casalinga per il Pordenone con il Venezia. I risultati di Serie B, 18ª giornata CHIEVO-ENTELLA 2-1 VICENZA-FROSINONE 0-0 CITTADELLA-ASCOLI 1-0 Monza-COSENZA ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 16 gennaio 2021) IdiB per la 18ªhanno fornito tantissime indicazioni, laè bellissima per gli obiettivi di promozione in massima categoria, la zona playoff e quella salvezza. Il primo match ha regalato emozioni, il Chievo ha conquistato tre punti preziosi ma la partita è stata più complicata del previsto, nell’altro match pareggio a reti inviolate tra Vicenza e Frosinone. Il Cittadella vince con il minimo sforzo contro l’Ascoli, beffa per ilche si è fatto riprendere dal Cosenza, 2-2 il risultato finale. Il Pisa supera il Brescia, vittoria casalinga per il Pordenone con il Venezia. IdiB, 18ªCHIEVO-ENTELLA 2-1 VICENZA-FROSINONE 0-0 CITTADELLA-ASCOLI 1-0-COSENZA ...

Pro Patria-Alessandria: partita senza gloria, finisce in parità

L'Alessandria debutta nel 2021, affrontando la Pro Patria. ll match regala davvero poco divertimento: uno 0-0 che lascia tutti insoddisfatti.

