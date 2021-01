**Governo: Merlo (Maie), ‘crediamo in progetto politico Conte’** (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Qui bisogna cercare di fare un governo e vaccinare le persone, crediamo nel progetto politico di Conte. E’ quello giusto per rilanciare l’Italia”. Lo dice Ricardo Merlo, senatore e presidente di Maie, sottosegretario agli Esteri, a Rainews24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Qui bisogna cercare di fare un governo e vaccinare le persone, crediamo neldi Conte. E’ quello giusto per rilanciare l’Italia”. Lo dice Ricardo, senatore e presidente di, sottosegretario agli Esteri, a Rainews24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

