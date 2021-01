Gasperini: “Stiamo facendo bene ma serve maggior precisione” (Di sabato 16 gennaio 2021) È la giornata delle Conferenze stampa di Atalanta-Genoa, squadre che si affronteranno domenica 17 gennaio alle ore 18:00. Il primo a presentarsi dinanzi ai microfoni dei giornalisti per presentare la sfida di domani, è stato il mister atalantino Giampiero Gasperini. L’allenatore orobico è soddisfatto del buon momento della squadra, ma vuole maggior precisione in fase realizzativa. Periodo positivo anche per il Genoa di Davide Ballardini, che necessita di punti per risalire la graduatoria. Conferenze stampa di Atalanta-Genoa Cosa ha detto Giampiero Gasperini Queste le dichiarazioni del tecnico bergamasco in vista della partita di domani: Sul Genoa – “Ha portato la Juve ai supplementari, è una squadra che troviamo in un momento migliore rispetto a qualche settimana fa. Ha ritrovato entusiasmo, sarà una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) È la giornata delle Conferenze stampa di Atalanta-Genoa, squadre che si affronteranno domenica 17 gennaio alle ore 18:00. Il primo a presentarsi dinanzi ai microfoni dei giornalisti per presentare la sfida di domani, è stato il mister atalantino Giampiero. L’allenatore orobico è soddisfatto del buon momento della squadra, ma vuolein fase realizzativa. Periodo positivo anche per il Genoa di Davide Ballardini, che necessita di punti per risalire la graduatoria. Conferenze stampa di Atalanta-Genoa Cosa ha detto GiampieroQueste le dichiarazioni del tecnico bergamasco in vista della partita di domani: Sul Genoa – “Ha portato la Juve ai supplementari, è una squadra che troviamo in un momento migliore rispetto a qualche settimana fa. Ha ritrovato entusiasmo, sarà una ...

È la giornata delle Conferenze stampa di Atalanta-Genoa, squadre che si affronteranno domenica 17 gennaio alle ore 18:00. Il primo a presentarsi dinanzi ai microfoni dei giornalisti per presentare la ...

