Davide Faraone attacca gli haters che paragonano Italia Viva ai sette nani

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 16 gennaio 2021)non ci sta. Il capogruppo di Iv al Senato, con un post su Facebook, ha risposto agliche avevano paragonato alcuni componenti di– tra cui Matteo Renzi e Maria Elena Boschi – ai: “Potete dirci irresponsabili, folli, inaffidabili, bulli, distruttori… scriveteci insulti, parole d’odio, riversate su di noi tutto il veleno che avete dentro ma non utilizzate mai, ripeto meglio, non permettevi mai di utilizzare la disabilità, in questo caso ilsmo, per la vostra sporca propaganda social contro di noi. Non ci restiamo male se in questo fotomontaggio ci siamo noi, ci fa male pensare che, mentre per noi la disabilità è ricchezza, per voi è disprezzo e vi descrive per quello che siete: disumani nei confronti di ...