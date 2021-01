Saccone | “Nessun aiutino a Conte dall’Udc ma il premier ce la farà lo stesso”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Non c'è“responsabile” nell'Udc. Lo scandisce Antonio, senza se e senza ma. In altri termini, i senatori dello Scudocrociato "non faranno da stampella" al governo. O meglio dire, “non siamo utili idioti, né servi sciocchi”. Tuttavia, pernon è difficile che ilGiuseppetroverà il gruppetto si senatori che gli permetterà di dar vita a un suo terzo governo in meno di tre anni.Senatore, da più fonti voi dell'Udc venite accreditati come “responsabili” pronti a sostenere un nuovo esecutivo.“Non faremo i 'responsabili', non daremo una mano al, rimaniamo nel centrodestra. Ma siamo preoccupati che il Paese precipiti in elezioni da un esito incerto, ...