Prof si dimentica di spegnere la telecamera e fa sesso davanti agli studenti durante una lezione online

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ha fatto partire un video didattico per “tenere occupati” i suoimentre lui facevacon un’altra persona. Peccato però, che si siato dilae così gli alunni hanno visto tuttoai loro occhi. È quanto successo a Urbino,unadi un docente dell’Accademia di Belle Arti. A raccontare il caso è Il Resto del Carlino, che segnala come il fatto sia avvenuto poco prima di Natale ma l’Accademia abbia deciso di renderlo noto solo ora che sono state ufficializzate le dimissioni del docente. È stato lui stesso a scrivere una lettera di scuse e lasciare l’incarico dopo che la notizia dell’episodio era stata segnalata al direttore dell’Accademia, Luca Cesari. “Tutto pensavo ...

