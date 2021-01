Paulo Nazareth | in viaggio sulle tracce antenate

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 16 gennaio 2021)un giorno è partito da un luogo vicino alla favela in cui era nato, a Belo Horizonte, e ha cominciato a viaggiare. A piedi con le infradito, in autobus, con un pulmino. È cominciato così il suo progetto Notícias de América (2012), che originariamente avrebbe dovuto basarsi su un’esplorazione di un solo mese. Invece, fra l’attraversamento del Sudamerica, l’America Centrale, Cuba, fino alla tappa ultima – New York -, durò più di cinque. La performance si concluse con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.