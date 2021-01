Mercato Ortofrutticolo di Aversa | Onlus al fianco di Assodiritti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – “Vogliamo capire per quale motivo, nonostante i lavori siano stati conclusi, non viene inviata l’ASL per i controlli igienico-sanitarie e strutturali alall’ingrosso diin Corso Europa per far sì che lo stesso possa ripartire. In ballo ci sono 52 aziende e circa 400 operatori, è uno scandalo”. A parlare è il presidente dell’associazione “”, Carlo Di Dato, a sostegno della cui battaglia si è posta l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, presieduta da Alberto Pallotti. Una diatriba che va avanti dal 10 ottobre del 2019, quando, a seguito di un sopralluogo congiunto del NAS e cinque ASL, alla presenza dei rappresentati del Comune di, venne chiuso l’ingrosso per ...