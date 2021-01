MasterChef 10 | cercasi cuore

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 15 gennaio 2021)10 - Cristiano Cavolini Nella cucina di10, dove da subito hanno spopolato ambizione e rivalità, sembra battere un, che fa ancora più rumore perchè è un caso isolato. E’ quello di Cristiano Cavolini, il saldatore dalla lacrima facile, che sembrerebbe non avere grande fiducia nelle proprie capacità e, mentre conquista quella dei giudici, attira anche le antipatie di chi crede che il suo sia solo un grande bluff. Ai concorrenti più agguerriti e pronti a sbranarsi reciprocamente alla prima occasione, questo omone dal grande sorriso e dall’apparente fragilità interiore non convince del tutto. In particolare è stata la sarda Alessandra, unica eliminata della quinta puntata, a dire che lui sta “prendendo per il c*lo tutti” con il suo buonismo che, dopo la vittoria nella Mystery Box, lo ha spinto nell’Invention ...