La Roma non scende in campo, la Lazio passeggia 3-0 (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma – Primo derby della Capitale giocato di venerdì e, purtroppo, anche il primo a porte chiuse. Fonseca recupera Pedro ma lo manda in panchina schierando la stessa formazione vista contro l'Inter, Inzaghi a sua volta convoca Correa ma gli preferisce Caicedo. Pasticcio Ibanez e vantaggio Lazio Al quarto d'ora da una palla innocua i biancocelesti vanno avanti: Immobile cambia gioco spedendo il pallone nella terra di nessuno, Ibanez controlla ma aspettando un'improbabile uscita di Pau Lopez si fa soffiare il pallone da Lazzari, il quale con un rimpallo serve a centro area il liberissimo Immobile, che porta avanti la Lazio. Altro disastro di Ibanez Passano pochi minuti e gli uomini di Inzaghi trovano il raddoppio con Luis Alberto. Lazzari vince un duello in velocità con Ibanez che lo stende dentro l'area ma Orsato non fischia, l'esterno ...

