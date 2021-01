Juventus, Morata: “Contro l’Inter massima attenzione. A fine gara gli chiederò la maglia a…” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Juventus domenica Contro l'Inter si affida anche all'estro di Alvaro Morata. Per lo spagnolo sin qui undici gol e otto assist in 19 presenze stagionali, un impatto incredibile nel suo ritorno alla Juventus. Sul derby d'Italia il pensiero del centravanti bianconero: "È sempre una partita speciale, siamo due delle migliori squadre della Serie A" ha dichiarato Morata ai microfoni di Sky Sport. "Noi ci saremo fino alla fine, è la storia di questa società. Quest’anno abbiamo perso qualche punto per strada, ma ora stiamo meglio e ci aspetta una gara importantissima. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, sappiamo bene cosa ci sia in gioco. L'Inter deve stare attenta alla Juve, perché questa squadra ha fame e non molla mai nulla".RONALDO - "È facile giocare insieme a lui, lo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ladomenical'Inter si affida anche all'estro di Alvaro. Per lo spagnolo sin qui undici gol e otto assist in 19 presenze stagionali, un impatto incredibile nel suo ritorno alla. Sul derby d'Italia il pensiero del centravanti bianconero: "È sempre una partita speciale, siamo due delle migliori squadre della Serie A" ha dichiaratoai microfoni di Sky Sport. "Noi ci saremo fino alla, è la storia di questa società. Quest’anno abbiamo perso qualche punto per strada, ma ora stiamo meglio e ci aspetta una gara importantissima. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, sappiamo bene cosa ci sia in gioco. L'Inter deve stare attenta alla Juve, perché questa squadra ha fame e non molla mai nulla".RONALDO - "È facile giocare insieme a lui, lo ...

