Fiorentina: tema Franchi chiuso. Replica di Commisso alla nota del Mibact: «Ora qualcuno trovi i soldi» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per la Fiorentina, il tema Stadio Franchi per la Fiorentina è chiuso. E' quanto si legge in una nota del club viola in riferimento alla comunicazione ricevuta oggi da parte del Mibact a firma del direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Commisso: immagino che la burocrazia italiana e tutti coloro che si sono spesi per salvare il Franchi trovino i soldi necessari al comune per ristrutturare lo stadio Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per la, ilStadioper la. E' quanto si legge in unadel club viola in riferimentocomunicazione ricevuta oggi da parte dela firma del direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.: immagino che la burocrazia italiana e tutti coloro che si sono spesi per salvare ilno inecessari al comune per ristrutturare lo stadio

