Disincanto: Parte 3, recensione: il fantasy animato di Netflix si riconferma un ottimo divertimento (Di venerdì 15 gennaio 2021) La recensione della terza Parte di Disincanto, la spassosa serie animata fantasy creata da Matt Groening per Netflix. Con la recensione di Disincanto 3 torniamo nel reparto fantasy della produzione animata di Netflix, con la terza Parte (quindi tecnicamente la prima metà della seconda stagione) della serie ideato da Matt Groening, il cui team è sempre più avvezzo alle tendenze dello streaming, accentuando la scrittura a base di trame orizzontali che già nel ciclo precedente si era fatta più evidente col passare degli episodi, dopo una prima Parte più incentrata sullo humour irriverente di una principessa che alle attività regali preferiva darsi alla pazza gioia, principalmente tramite ripetuto consumo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ladella terzadi, la spassosa serie animatacreata da Matt Groening per. Con ladi3 torniamo nel repartodella produzione animata di, con la terza(quindi tecnicamente la prima metà della seconda stagione) della serie ideato da Matt Groening, il cui team è sempre più avvezzo alle tendenze dello streaming, accentuando la scrittura a base di trame orizzontali che già nel ciclo precedente si era fatta più evidente col passare degli episodi, dopo una primapiù incentrata sullo humour irriverente di una principessa che alle attività regali preferiva darsi alla pazza gioia, principalmente tramite ripetuto consumo ...

maybeimaclown : domani mattina esce la terza parte di disincanto e sono pronta a finirla in un giorno - InfoMenghi : RT @lau67to: Ho molto amato quest'articolo, i contenuti, la prosa, l'ironia, il disincanto. Solo sul finale non sono d'accordo: secondo me… - lau67to : Ho molto amato quest'articolo, i contenuti, la prosa, l'ironia, il disincanto. Solo sul finale non sono d'accordo:… - hidamaaa : MA OGGI ESCE IL PRIMO EPISODIO DELLA S2 DI DR. STONE E DOMANI LA TERZA PARTE DI DISINCANTO URLO FORTISSIMO ERA ORAAAA - occhiocine : Recensione, trama e cast di Disincanto parte 3. Una stagione più matura dal creatore de I Simpson -