Brunello Cucinelli la collezione autunno-inverno 2021 | sintesi tra ieri e domani

Tra tradizione e innovazione nasce la collezione firmata Brunello Cucinelli per il prossimo autunno-inverno presentata in occasione di Pitti Uomo 99, in diretta streaming dal borgo-azienda di Solomeo, dallo stilista e dal suo staff. Raccogliendo formule affinate da anni di ricerca per creare uno stile «per sempre» capace di andare al di là delle stagioni, la collezione reinterpreta i capi iconici del passato che diventano i nuovi capi di stagione attualizzati per forme e colori. Le prime sono morbide, rilassate nel segno dell'essenzialità, della sobrietà; i secondi sono un'ampia selezione di neutri, dai grigi di tutte le gradazioni, ai beige chiarissimi. In dialogo con i neutri, ci sono i colori medio-scuri quali viola mirtillo e ortensia, rossi bordeaux, verdi salvia e mentuccia che ...

