«Vietato l’ingresso alle persone vaccinate di recente» | La scritta di un negoziante no vax

Un foglio appeso ad una vetrina di un negozio di elettrodomestici a Milano è comparsa la scritta: «Vietato l'ingresso alle persone vaccinate di recente». Per dare valenza a questa affermazione i proprietari espongono un altro cartello questa volta con il volto del virologo Roberto Burioni. Sotto la foto vi erano una raccolta di pareri sul vaccino e dubbi sulla vera efficacia del farmaco creato per debellare di Covid -19. La notizia arriva dalla pagina Facebook di Bianco e Bruno, una testata specializzata ...

