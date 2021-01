Quasi duemila contagi nel 2021 e più di 5mila persone in quarantena (Di giovedì 14 gennaio 2021) ANCONA - Sono Quasi duemila i nuovi contagi del 2021 nella provincia di Ancona, con una media giornaliera di 147 casi diagnosticati. E i 'positivi attuali', soggetti cioè con un'infezione ancora ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 14 gennaio 2021) ANCONA - Sonoi nuovidelnella provincia di Ancona, con una media giornaliera di 147 casi diagnosticati. E i 'positivi attuali', soggetti cioè con un'infezione ancora ...

PalermoEventi1 : Coronavirus, quasi duemila contagi in 24 ore: la Sicilia presto sarà 'zona rossa' - infoitinterno : Coronavirus, quasi duemila contagi in 24 ore (+79 in provincia): la Sicilia presto sarà 'zona rossa' - esperonews : Coronavirus, quasi duemila nuovi contagi in 24ore in Sicilia. Nella Provincia di Palermo 445 positivi… - Giovy_1981 : RT @ag_notizie: Coronavirus, quasi duemila contagi in 24 ore (+79 in provincia): la Sicilia presto sarà 'zona rossa' - CarriaggioM : RT @NYbrooklyn_nets: #coronavirus , quasi duemila contagi in 24 ore: la #Sicilia presto sarà 'zona rossa. -