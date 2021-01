Polemica per lo spot Nuvenia: “non conforme all’oraria di fascia protetta” – VIDEO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella seduta del 17 dicembre del 2020, il Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori ha ravvisato una violazione del Codice stesso per il passaggio su Canale 5, alle 18:30 del 4 ottobre scorso, dello spot pubblicitario Nuvenia – Libera di osare, ritenendo quest’ultimo non conforme all’orario di fascia protetta. Non è la prima volta che lo spot che pubblicizza gli assorbenti diviene oggetto di critica e controversie. Sin dal suo esordio in tv, lo spot ha diviso in due il web, tra chi lo difende – propugnando un ideale di innovazione, di coerenza con i tempi moderni in cui viviamo e sdoganando la naturalezza degli elementi protagonisti del VIDEO che richiamano, attraverso metafore piuttosto naïf, i genitali ... Leggi su trendit (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella seduta del 17 dicembre del 2020, il Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori ha ravvisato una violazione del Codice stesso per il passaggio su Canale 5, alle 18:30 del 4 ottobre scorso, dellopubblicitario– Libera di osare, ritenendo quest’ultimo nonall’orario di. Non è la prima volta che loche pubblicizza gli assorbenti diviene oggetto di critica e controversie. Sin dal suo esordio in tv, loha diviso in due il web, tra chi lo difende – propugnando un ideale di innovazione, di coerenza con i tempi moderni in cui viviamo e sdoganando la naturalezza degli elementi protagonisti delche richiamano, attraverso metafore piuttosto naïf, i genitali ...

