Scuola | imbarazzo e caos Azzolina | “Offriremo i ristori formativi Al più presto il vaccino anche per noi”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Comprendo le recenti manifestazioni studentesche: il diritto all’istruzione è essenziale. Io ho il dovere di dire agli studenti e a tutta la comunità scolastica che il governo ha fatto tutto quello che doveva. E poteva fare per il rientro a”. Parole imbarazzate quelle della ministra Luciadurante il Question Time alla Camera. L’della: ho fatto il possibile, ma Non è facile ammettere la colossale figuraccia. Il suo impegno, costante e coerente va detto, per il ritorno in classe, appoggiata da Conte, non ha ottenuto riscontri. I licei procedono ancora con la didattica a distanza. I governatori continuano a macchia di leopardo a dettare tempi e soluzioni Il risultato è un disastro annunciato. La colpa è dei presidenti di Regione Che il ministro dell’Istruzione non sa e non può arginare. ...