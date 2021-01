Qualificazioni Australian Open maschile 2021 | tutti gli azzurri qualificati

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato e Gianluca Mager. Questi sono gli 8che prenderanno parte al tabellone principale degli. Gli appassionati italiani sperano in un futuro roseo per il movimento nostrano, sebbene non sia utopico pensare a possibili sorprese in grandi tornei, come dimostrato dalla semifinale da record di Berrettini agli Us2019. ENTRY LISTENTRY LISTFEMMINILEMONTEPREMI QUALIGrande rammarico per i tennisti italiani impegnati alle ...