Niente auto, smog record: smontata l'ecobufala

Chiara Campo

Dovrebbe essere la pietra tombale su domeniche a piedi e pedaggi antismog. Nel 2020, l'anno in cui il traffico è diminuito a causa dei lockdown, lo smog in Lombardia non è calato e i giorni in cui il famigerato Pm10 ha superato i limiti sono addirittura aumentati. I mesi in cui si registrano i dati peggiori sono gennaio, quando il virus era ancora un «affare cinese», ma paradossalmente anche febbraio e novembre con restrizioni serrate. L'agenzia per l'ambiente Arpa ha spiegato che le precipitazioni in quel periodo sono state sotto i valori minimi degli ultimi 15 anni. Ha piovuto pochissimo. Vuoi che il meteo incida ...

Dovrebbe essere la pietra tombale su domeniche a piedi e pedaggi antismog. Nel 2020, l'anno in cui il traffico è diminuito a causa dei lockdown, lo smog in Lombardia non è calato ...

