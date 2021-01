Miriam Leone presenta l’alter ego, i fan apprezzano il “trasformismo” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Miriam Leone presenta l’alter ego che da qualche mese le sta facendo compagnia e che tra pochissimo tempo vedremo davvero tutti, ecco di cosa si tratta. Miriam Leone (Instagram screenshot)L’attrice dai capelli rossi è pronta per un nuovo grande successo cinematografico, solo poche ore fa ha infatti deciso sui social di presentare la persona in cui si è trasformata negli ultimi mesi. “trasformismo, lei è Clara” queste sono alcune delle parole che ha scritto nel suo ultimo post, didascalia e foto che come sempre è stata molto apprezzata da parte dei suoi fan che nelle ultime settimane cercano in tutti i modi di scoprire il volto del suo compagno ancor avvolto nel mistero. Prima di scoprire di quale nuovo progetto si tratta, vi voglio ... Leggi su chenews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ego che da qualche mese le sta facendo compagnia e che tra pochissimo tempo vedremo davvero tutti, ecco di cosa si tratta.(Instagram screenshot)L’attrice dai capelli rossi è pronta per un nuovo grande successo cinematografico, solo poche ore fa ha infatti deciso sui social dire la persona in cui si è trasformata negli ultimi mesi. “, lei è Clara” queste sono alcune delle parole che ha scritto nel suo ultimo post, didascalia e foto che come sempre è stata molto apprezzata da parte dei suoi fan che nelle ultime settimane cercano in tutti i modi di scoprire il volto del suo compagno ancor avvolto nel mistero. Prima di scoprire di quale nuovo progetto si tratta, vi voglio ...

