Lisa Montgomery giustiziata, prima donna condannata a morte in 70 anni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) giustiziata Lisa Montgomery, 52enne condannata a morte negli Stati Uniti per l’omicidio di una donna incinta a cui strappò il bambino dal grembo. 24 ore prima dell’esecuzione, il giudice distrettuale dell’Indiana, Stato in cui era detenuta dal 2007, aveva disposto la sospensione della pena per condurre una perizia psichiatrica. Decisione che aveva calcato l’acceleratore verso l’ipotesi di un annullamento, poi revocata in favore del sì all’iniezione letale. Era la prima donna nel braccio della morte federale negli ultimi 70 anni: l’ultima esecuzione di una detenuta risale al 1953. Iniezione letale per Lisa Montgomery: prima donna a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021), 52ennenegli Stati Uniti per l’omicidio di unaincinta a cui strappò il bambino dal grembo. 24 oredell’esecuzione, il giudice distrettuale dell’Indiana, Stato in cui era detenuta dal 2007, aveva disposto la sospensione della pena per condurre una perizia psichiatrica. Decisione che aveva calcato l’acceleratore verso l’ipotesi di un annullamento, poi revocata in favore del sì all’iniezione letale. Era lanel braccio dellafederale negli ultimi 70: l’ultima esecuzione di una detenuta risale al 1953. Iniezione letale pera ...

