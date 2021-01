Le Iene, Burioni: «Sequestrati dal tribunale di Milano i servizi che mi diffamavano» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roberto Burioni, Le Iene La procura della Repubblica, tramite il tribunale di Milano, ha sequestrato i servizi de Le Iene trasmessi nello scorso mese di giugno che avrebbero diffamato Roberto Burioni, almeno secondo quanto sostenuto da quest’ultimo. A comunicarlo è il virologo stesso in un lungo post su Facebook:«» “Nel giugno scorso la trasmissione “le Iene” ha trasmesso due servizi tanto falsi quanto diffamatori nei miei confronti. Mi accusavano, mentendo, del comportamento più grave per un medico e per uno scienziato: farsi guidare dal proprio interesse e non dal bene pubblico e dei pazienti nelle proprie dichiarazioni. Per motivi a me incomprensibili, hanno tentato di demolire la mia immagine pubblica facendomi passare per un ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roberto, LeLa procura della Repubblica, tramite ildi, ha sequestrato ide Letrasmessi nello scorso mese di giugno che avrebbero diffamato Roberto, almeno secondo quanto sostenuto da quest’ultimo. A comunicarlo è il virologo stesso in un lungo post su Facebook:«» “Nel giugno scorso la trasmissione “le” ha trasmesso duetanto falsi quanto diffamatori nei miei confronti. Mi accusavano, mentendo, del comportamento più grave per un medico e per uno scienziato: farsi guidare dal proprio interesse e non dal bene pubblico e dei pazienti nelle proprie dichiarazioni. Per motivi a me incomprensibili, hanno tentato di demolire la mia immagine pubblica facendomi passare per un ...

