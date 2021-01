Governo, crisi in diretta: Conte: «Crisi? Spero di no». Renzi: ministre Iv via. Orlando: grave errore (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi di Governo oppure no? Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un incontro che fonti di maggioranza... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 13 gennaio 2021)dioppure no? Il premier Giuseppeè salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un incontro che fonti di maggioranza...

fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - robreg1 : RT @Tg3web: Italia Viva esce dal Governo. Matteo Renzi annuncia le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti e del sottosegretario Scal… - gamma_deltabeta : RT @bendellavedova: #Contebis in crisi perché nato senza discontinuità e da ambiguità: 'altrimenti torna Salvini'. Maggioranze raccogliticc… -