Gotham Awards | premio a Chadwick Boseman | la vedova in lacrime mentre lo riceve

Taylor Simone Ledward, vedova di Chadwick Boseman, si è lasciata scappare qualche lacrima mentre accettava il Tribute Award assegnato al marito nel corso dei Gotham Awards 2021.

Uno dei più importanti riconoscimenti dedicati al cinema indipendente ha assegnato all'attore il Tribute Award e la moglie l'ha ricordato commossa ...

Gotham Awards 2021: ecco tutti i vincitori, Nomadland ancora premiato

La più incerta stagione dei premi cinematografici dal secondo dopoguerra si è finalmente aperta coi Gotham Awards 2021. Ecco i premiati!

