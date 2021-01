F1 | Mattia Binotto | “Charles Leclerc può sfidare Lewis Hamilton con una Ferrari competitiva”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutto comincerà dal 28 marzo: è questa l’indicazione delle ultime ore in merito al calendario del Mondiale 2021 di F1. Il programma delle 23 gare, infatti, ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria che ha portato al posticipo delle prove in Australia e in Cina e all’introduzione di quella di Imola (secondo GP) del 18 aprile. CALENDARIO F1 2021 21 marzo Australia Melbourne 28 marzo Bahrain Sakhir 18 aprile Emilia Romagna Imola 2 maggio Da confermare Da confermare 9 maggio Spagna Barcellona 23 maggio Monaco Monaco 6 giugno Azerbaijan Baku 13 giugno Canada Montreal 27 giugno Francia Le Castellet 4 luglio Austria Spielberg 18 luglio Gran Bretagna Silverstone 1 agosto Ungheria Budapest 29 agosto Belgio Spa-Francorchamps 5 settembre Olanda Zandvoort 12 ...

sportface2016 : #Formula1, le parole del team principal Mattia #Binotto #Ferrari #F1 - farkhanrs : @NabilMafaza mattia binotto doppleganger wtf - gaiaaa__ : @charlvsando avranno pensato che il tuo è un Mattia Binotto stan account ?? - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: la rivoluzione targata #Schumacher in #Ferrari sin dal primo test a #Fiorano nel 1996 attraverso le parole di Matt… - FormulaPassion : #F1: la rivoluzione targata #Schumacher in #Ferrari sin dal primo test a #Fiorano nel 1996 attraverso le parole di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattia Binotto

OA Sport

Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno "liberi di combattere" come compagni di squadra in Ferrari all'inizio del 2021. Lo ha detto il team principal Mattia Binotto, aggiungendo di non avere rimpianti ...Il team principal Mattia Binotto rivela che nella nuova formazione di piloti della Ferrari non ci sarà alcuna gerarchia prestabilita in avvio del ...