El Cid 2 ci sarà, seconda stagione confermata per la serie epica con Jaime Lorente de La Casa di Carta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La prima serie epica di Amazon Prime Video è stata rinnovata per una seconda stagione: El Cid 2 ci sarà, con nuovi episodi dedicati al mito di Rodrigo Díaz de Vivar, impersonato da Jaime Lorente (il Denver de La Casa di Carta). La storia dell'eroe castigliano che ha ispirato la celebre opera letteraria Il Poema del Mio Cid continuerà con El Cid 2, che ripartirà dalla nomina di Ruy a cavaliere. Nel finale della prima parte della serie il regno di Castilla y León è cambiato radicalmente dopo la morte del re Fernando, che prima di spirare ha diviso il territorio lasciando il regno di Castiglia a Sancho, quello di León ad Alfonso e quello della Galizia a García, innescando la reazione violenta della figlia Urraca.

