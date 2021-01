Denaro su Telefonica | cede torri in Europa e Sud America

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Brilla, che passa di mano con un aumento dell’8,59%. A fare da assist al titolo contribuisce la notizia della cessione, da parte dell’azienda di telefonia spagnola, della propria divisioneinLatina tramite Telxius Telecom adn Tower, per 7,7 miliardi di euro. L’accordo interessa la vendita di circa 30.722 impianti attraverso due transazioni separate: una operazione si concentrerà sulla divisione situata in Spagna e Germania, mentre l’altra riguarderà le sue attività in Brasile, Perù, Cile e Argentina.prevede una plusvalenza di circa 3,5 miliardi di euro che dovrebbe ridurre il suo debito di circa 4,6 miliardi di euro al completamento della cessione. Comparando l’andamento del titolo con l’Ibex 35, su base ...