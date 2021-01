Bublik-de Minaur, Finale ATP Antalya oggi: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 13 gennaio 2021) oggi, alle ore 09.00 italiane, godremo della Finale dell’ATP di Antalya (Turchia), tra il kazako Alexander Bublik e l’australiano Alex de Minaur. Un percorso sorprendente quello di Bublik, notoriamente un giocatore molto incostante che però nella settimana turca ha trovato quella continuità tanto cercata. A rendersi conto di ciò, purtroppo, è stato anche Matteo Berrettini (testa di serie n.1) del torneo, piegato dalle prestazioni sorprendenti del nativo di Gat?ina nei quarti di Finale. Ora per Sascha l’ostacolo è di quello impegnativi perché il de Minaur visto in questa competizione è di lusso. Il n.23 ATP ha davvero impressionato per il livello di gioco espresso contro il belga David Goffin (n.16 del ranking), dando prova di una forza mentale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021), alle ore 09.00 italiane, godremo delladell’ATP di(Turchia), tra il kazako Alexandere l’australiano Alex de. Un percorso sorprendente quello di, notoriamente un giocatore molto incostante che però nella settimana turca ha trovato quella continuità tanto cercata. A rendersi conto di ciò, purtroppo, è stato anche Matteo Berrettini (testa di serie n.1) del torneo, piegato dalle prestazioni sorprendenti del nativo di Gat?ina nei quarti di. Ora per Sascha l’ostacolo è di quello impegnativi perché il devisto in questa competizione è di lusso. Il n.23 ATP ha davvero impressionato per il livello di gioco espresso contro il belga David Goffin (n.16 del ranking), dando prova di una forza mentale ...

