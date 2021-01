Assalto al Congresso, la Camera Usa approva la procedura d’impeachment contro Trump (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la mozione di impeachment contro il presidente Donald Trump a seguito dell’Assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. La mozione è stata approvata con 232 voti a favore, 197 contrari e 5 non votanti. Sono 10 i repubblicani che hanno detto sì alla messa in stato di accusa del presidente Donald Trump. Si tratta del secondo procedimento di accusa per il tycoon, dopo quello per l’Ucrainagate conclusosi con l’assoluzione. Il capo d’accusa è contenuto in un unico articolo: incitamento all’insurrezione, per aver incoraggiato i suoi sostenitori ad assaltare il Congresso e contestare i risultati delle presidenziali vinte da Joe Biden. La speaker della Camera Usa ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladei rappresentanti degli Stati Uniti hato la mozione di impeachmentil presidente Donalda seguito dell’aldello scorso 6 gennaio. La mozione è statata con 232 voti a favore, 197 contrari e 5 non votanti. Sono 10 i repubblicani che hanno detto sì alla messa in stato di accusa del presidente Donald. Si tratta del secondo procedimento di accusa per il tycoon, dopo quello per l’Ucrainagate conclusosi con l’assoluzione. Il capo d’accusa è contenuto in un unico articolo: incitamento all’insurrezione, per aver incoraggiato i suoi sostenitori ad assaltare ile contestare i risultati delle presidenziali vinte da Joe Biden. La speaker dellaUsa ...

