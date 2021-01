Accoltella la fidanzata | l’agguato a Napoli | sono entrambi minori

fuckyoutiddy : RT @TelefonoRosaNaz: 'Raptus di gelosia' così si è giustificato il giovane. Questa è la cultura di #odio e #violenza che stiamo trasmetten… - StellaSirio60 : RT @TelefonoRosaNaz: 'Raptus di gelosia' così si è giustificato il giovane. Questa è la cultura di #odio e #violenza che stiamo trasmetten… - zazoomblog : Napoli 17enne accoltella al collo l’ex fidanzata in piazza Plebiscito - #Napoli #17enne #accoltella #collo - arabistaanonima : RT @TelefonoRosaNaz: 'Raptus di gelosia' così si è giustificato il giovane. Questa è la cultura di #odio e #violenza che stiamo trasmetten… - arabistaanonima : 'Raptus di gelosia' dde' meglio muorte 'e chi v' è mmuorto, a vuje e a isso. -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltella fidanzata

Giovane accoltella la fidanzata durante un incontro premeditato allo scopo di punirla. Lei lo aveva appena lasciato, tremenda la vendetta ...NAPOLI - Ha teso un vero e proprio agguato alla sua ex fidanzata, 'rea' di averlo lasciato. L'ha attesa in piazza Plebiscito, in pieno centro a Napoli, sapendo che avrebbe ...