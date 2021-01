Scuola, 229 positivi in una settimana tra docenti e alunni degli istituti di lingua tedesca in Alto Adige: 833 persone in quarantena (Di martedì 12 gennaio 2021) In una settimana 229 nuovi positivi trovati e 833 persone in quarantena: sono i numeri del Covid nelle scuole in lingua tedesca dell’Alto Adige, dove la Giunta provinciale ha deciso di confermare il ritorno alla didattica in presenza almeno al 50% per gli studenti delle scuole superiori già a partire dal 7 gennaio. I dati, comunicati dalla Direzione istruzione e formazione tedesca, si riferiscono ai giorni dal 4 e all’11 gennaio e comprendono docenti, personale non insegnante, nonché bambini e ragazzi dalla Scuola dell’infanzia alle scuole superiori. Proprio quest’ultime registrano il maggior numero di nuovi casi: 65 (15 insegnanti, 49 studenti, 1 personale non docente), a cui si aggiungono altri 46 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) In una229 nuovitrovati e 833in: sono i numeri del Covid nelle scuole indell’, dove la Giunta provinciale ha deciso di confermare il ritorno alla didattica in presenza almeno al 50% per gli studenti delle scuole superiori già a partire dal 7 gennaio. I dati, comunicati dalla Direzione istruzione e formazione, si riferiscono ai giorni dal 4 e all’11 gennaio e comprendono, personale non insegnante, nonché bambini e ragazzi dalladell’infanzia alle scuole superiori. Proprio quest’ultime registrano il maggior numero di nuovi casi: 65 (15 insegnanti, 49 studenti, 1 personale non docente), a cui si aggiungono altri 46 ...

