Salvini: Conte vada a casa, è un continuo trascinarsi, litigare e rinviare senza decidere (Di martedì 12 gennaio 2021) L’esperienza del governo Conte potrebbe avere le ore contate. Il leader della Lega auspica che il Conte bis “non vada avanti, naturalmente, non per il bene della Lega ma per quello dell’Italia. È un continuo trascinarsi, litigare e rinviare senza decidere”. Lo dice Matteo Salvini a Libero. “Le vie sono due: o le elezioni – ho fatto i conti, da gennaio in poi ci sono almeno 14 paesi occidentali in cui si andrà alle urne, dal Portogallo alla Repubblica Ceca – oppure per me rimane un’ipotesi praticabile un governo di centrodestra che nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, le imprese, il lavoro e la riforma della giustizia”. Salvini esclude contatti con Italia ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 12 gennaio 2021) L’esperienza del governopotrebbe avere le ore contate. Il leader della Lega auspica che ilbis “nonavanti, naturalmente, non per il bene della Lega ma per quello dell’Italia. È un”. Lo dice Matteoa Libero. “Le vie sono due: o le elezioni – ho fatto i conti, da gennaio in poi ci sono almeno 14 paesi occidentali in cui si andrà alle urne, dal Portogallo alla Repubblica Ceca – oppure per me rimane un’ipotesi praticabile un governo di centrodestra che nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, le imprese, il lavoro e la riforma della giustizia”.esclude contatti con Italia ...

SirDistruggere : La figlia di Salvini,8 anni, nel 2020 era impegnatissima nel seguire e comprendere le conferenze stampa di Conte, a… - LucaBizzarri : Secondo me le parole di Conte su Trump sono un po’ troppo forti. Va bene che già il Ministro degli Esteri era stato… - LegaSalvini : Salvini: 'Siamo pronti a tornare in piazza, in maniera educata e ordinata. Non possiamo stare ancora in balia dei c… - Spectra_anna : @billa_silvia2 Conte tiene alla poltrona esattamente come gli altri e si sa che “comandare è meglio che fottere” e… - danieledv79 : RT @CittadinaJ: @elevisconti Non saprei, mi sembra l’unica risorsa di Conte sia l’attendismo, che ha spinto Salvini - non certo un fine str… -