Rimpasto in Giunta, entrano Gaudino e Pagano: “Ci affidiamo ai giovani” (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ufficializzato il nuovo Rimpasto in Giunta voluto dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris, l’11esimo in meno di 10 anni di mandato. entrano a Palazzo San Giacomo, Giovanni Pagano e Marco Gaudini. Pagano in sostituzione dell’assessore al Welfare e al Lavoro Monica Buonanno, mentre Gaudini prenderà il posto del vice sindaco Errico Panini che sarà il nuovo capo di gabinetto della Città metropolitana. “Ci affidiamo ai giovani – ha spiegato il sindaco partenopeo –, abbiamo fatto una scelta molto innovativa e coraggiosa“. “Ho proposto a Enrico Panini, che ringrazio – chiarisce Dema – di fare il capo di gabinetto della Città metropolitana. È un ruolo strategico. Panini accetta una sfida difficile e non merita la narrazione tossica di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ufficializzato il nuovoinvoluto dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris, l’11esimo in meno di 10 anni di mandato.a Palazzo San Giacomo, Giovannie Marco Gaudini.in sostituzione dell’assessore al Welfare e al Lavoro Monica Buonanno, mentre Gaudini prenderà il posto del vice sindaco Errico Panini che sarà il nuovo capo di gabinetto della Città metropolitana. “Ciai– ha spiegato il sindaco partenopeo –, abbiamo fatto una scelta molto innovativa e coraggiosa“. “Ho proposto a Enrico Panini, che ringrazio – chiarisce Dema – di fare il capo di gabinetto della Città metropolitana. È un ruolo strategico. Panini accetta una sfida difficile e non merita la narrazione tossica di ...

brandobenifei : Il rimpasto della giunta #Fontana per mano di #Salvini è la certificazione di un fallimento. Ma non sarà certo il n… - ADM_assdemxmi : RT @PD_Lombardia: ??Nuovo podcast! ??Ascolta @Vpeluffo sul #rimpasto della #giunta #Fontana in #regionelombardia #moratti #pd #lombardia di @… - PD_Lombardia : RT @fpizzul: ?? Nuovo Podcast! 'Episodio 34 - Carmela Rozza su rimpasto Giunta Fontana e riflessi su MIlano - 12 gen 2021' su @Spreaker #ale… - Notiziedi_it : Napoli, de Magistris pronto al rimpasto in giunta: a Piscopo i galloni di vicesindaco - fpizzul : ?? Nuovo Podcast! 'Episodio 34 - Carmela Rozza su rimpasto Giunta Fontana e riflessi su MIlano - 12 gen 2021' su… -