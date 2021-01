Radio KKN, De Maggio: “Osimhen? Situazione non sarebbe così grave” (Di martedì 12 gennaio 2021) Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’infortunio di Victor Osimhen Nel corso della trasmissione Radiofonica “Radio Gol”, Valter De Maggio, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 12 gennaio 2021) Valter De, direttore diKiss Kiss Napoli, ha parlato dell’infortunio di VictorNel corso della trasmissionefonica “Gol”, Valter De, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'infortunio di Osimhen nel corso della trasmissione Radio Goal.

Lobotka apre al Torino per il trasferimento. Gattuso è arrabbiato con un giornalista che ha messo in giro notizie false sulle sue condizioni di salute.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'infortunio di Osimhen nel corso della trasmissione Radio Goal.Lobotka apre al Torino per il trasferimento. Gattuso è arrabbiato con un giornalista che ha messo in giro notizie false sulle sue condizioni di salute.