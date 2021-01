QAnon | complottismo | dissidenza o terrorismo?

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il movimento, una delle espressioni più esasperate e complesse del trumpismo e della destra alternativa statunitense, potrebbe aver raggiunto il punto di ritorno con l’adesione all’assalto al Campidoglio. Delle oltre ottanta persone tratte in arresto, almeno venticinque affronteranno la gravissima accusa di “domestico” ed è noto che fra i partecipanti all’irruzione figurassero elementi InsideOver.

Il problema è: questo golpe preterintenzionale – un presidente sconfitto che non solo non lo ammette, ma proprio non lo capisce, e invita i suoi seguaci a marciare sul Parlamento – passerà impunito? P ...Le ultime dal complottismo QAnon: Mattarella (agente dei servizi segreti britannici) e papa Francesco arrestati ...