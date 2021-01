Napoli, rimpasto di giunta al Comune: dentro Gaudini e Pagano, fuori il vicesindaco (Di martedì 12 gennaio 2021) Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha annunciato dai banchi del Maschio Angioino, il rimpasto di giunta. Entrano Marco Gaudini, attuale consigliere comunale, con le deleghe al Trasposto pubblico e Viabilità e Giovanni Pagano, sindacalistica Usb, al quale è stata affidata la delega al Lavoro. fuori il vicesindaco e assessore al Bilancio Enrico Panini, che andrà a ricoprire il ruolo di capo di Gabinetto della Città metropolitana, e Monica Buonanno, che lascia dopo due anni e mezzo la giunta arancione. Buonanno lascia le deleghe al Welfare e politiche Sociali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Il sindaco di, Luigi de Magistris, ha annunciato dai banchi del Maschio Angioino, ildi. Entrano Marco, attuale consigliere comunale, con le deleghe al Trasposto pubblico e Viabilità e Giovanni, sindacalistica Usb, al quale è stata affidata la delega al Lavoro.ile assessore al Bilancio Enrico Panini, che andrà a ricoprire il ruolo di capo di Gabinetto della Città metropolitana, e Monica Buonanno, che lascia dopo due anni e mezzo laarancione. Buonanno lascia le deleghe al Welfare e politiche Sociali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fabbri333 : De Magistris si candida in Calabria e annuncia l’undicesimo rimpasto a Napoli: operai Whirlpool su tutte le furie… - lorenzodalai : De Magistris si candida in Calabria e annuncia l’undicesimo rimpasto a Napoli: operai Whirlpool su tutte le furie… - Notiziedi_it : Comune di Napoli, de Magistris annuncia il ‘rimpasto’ di Giunta: chi entra e chi esce - sudreporter : #Napoli, ultimo rimpasto era @demagistris: in Giunta entrano due giovani @giovanni_pagano e @MarcoGaudini. Ecco chi… -