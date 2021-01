Muore a 4 anni schiacciato dal cancello: “Un bullone in più avrebbe salvato il mio Tommy” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il papà del piccolo Tommaso Tiveron: “Un bullone in più avrebbe salvato il mio Tommy”. Indagati i due fabbri intervenuti sul cancello automatico, per la procura si tratta di omicidio… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) Il papà del piccolo Tommaso Tiveron: “Unin piùil mio”. Indagati i due fabbri intervenuti sulautomatico, per la procura si tratta di omicidio… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Venezia, giovane mamma muore a 28 anni: stroncata da un malore mentre passeggiava con il marito Il Messaggero Muore a 4 anni schiacciato dal cancello: "Un bullone in più avrebbe salvato il mio Tommy"

Le autorità stanno infatti cercando di fare chiarezza circa la morte di Tommaso Tiveron, il bimbo di 4 anni rimasto fatalmente schiacciato, l’estate scorsa, da un’anta del cancello che doveva essere ...

Covid Abruzzo, torna negativo e telefona ai parenti: «Sono felice». Samuele, 61 anni, muore poco dopo

Ieri è morto. A perdere la vita Samuele Verzilli, 61 anni, originario da Roseto, ma residente da tempo a Giulianova. Descritto da chi lo conosceva, come una «persona simpatica e socievole», la notizia ...

