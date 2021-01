La democrazia non va intaccata (Di martedì 12 gennaio 2021) Sui fatti di Washington, il giudizio di condanna dei commentatori è stato unanime, ma siamo sicuri che davvero le lamentele per la democrazia violata siano così largamente condivise nell’opinione pubblica? Non è detto che la democrazia parlamentare sia indigesta solo agli inguaribili seguaci dell’autoritarismo. Renderle omaggio e denunciarne l’oltraggio, per molti, è solo una forma di buonismo conformista, legato a ciò che è politicamente corretto e scorretto. Il successo di Trump, che gli sopravviverà, è stato proprio quello di coagulare un disagio, largamente presente nella società di oggi, di fronte al quale la retorica democratica non funziona. Non si tratta di normale dissenso, anzi, se non è radicale, il dissenso è giudicato complice, perché sotto sotto fa il gioco del potere. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 gennaio 2021) Sui fatti di Washington, il giudizio di condanna dei commentatori è stato unanime, ma siamo sicuri che davvero le lamentele per laviolata siano così largamente condivise nell’opinione pubblica? Non è detto che laparlamentare sia indigesta solo agli inguaribili seguaci dell’autoritarismo. Renderle omaggio e denunciarne l’oltraggio, per molti, è solo una forma di buonismo conformista, legato a ciò che è politicamente corretto e scorretto. Il successo di Trump, che gli sopravviverà, è stato proprio quello di coagulare un disagio, largamente presente nella società di oggi, di fronte al quale la retorica democratica non funziona. Non si tratta di normale dissenso, anzi, se non è radicale, il dissenso è giudicato complice, perché sotto sotto fa il gioco del potere.

