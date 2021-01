Amici 2021 Ed. 20/ Diretta puntata oggi, 12 gennaio: Alessandro e Ibla piangono... (Di martedì 12 gennaio 2021) Amici 2021 Ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 12 gennaio: Sangiovanni si consola con Giulia dopo quello che è successo in puntata sabato pomeriggio? Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021)Ed. 20, anticipazioni, 12: Sangiovanni si consola con Giulia dopo quello che è successo insabato pomeriggio?

espressonline : Il fallimento della sanità di Lombardia e Veneto tra nomine agli amici e incapacità politiche - LCuccarini : Ecco la mia postazione per la prima puntata di Amici del 2021?? Il covid è arrivato anche a casa nostra. Per fortun… - Venice_Carnival : Cari amici del Carnevale di Venezia, il programma e le modalità di realizzazione dell’edizione 2021 sono in corso d… - Laila76913893 : RT @christianrocca: Baked Alaska, il suprematista bianco ex supporter di Bernie Sanders che ha assaltato il Congresso e altri disagi. Chis… - GiorgioChignola : lo sanno anche i bambini che siamo tutti ipertracciati... ma che Google utilizzi i nostri dati per pontificare pubb… -