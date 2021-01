Traffico Roma del 11-01-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazioneintenso sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti con quella tratta in carreggiata interna tra la Nomentana e l’uscita La Rustica altre cose sempre in interno ed allanina all’uscita Appia lungo la carreggiata esterna code a tratti a partire dall’uscita Pontina sino alla Casilina da segnalare un incidente lieve avvenuto all’altezza della Fiorentina sulla Cassia coda tratti tra la Giustiniana Tomba di Nerone incolonnamenti anche via della Giustiniana tra via di Santa Cornelia via della Villa di Livia decisamente trafficato anche la Nomentana e è stata da code dal bivio di San Basilio sino alla rotatoria per la Palombarese la polizia locale Ci segnano incidente in via Leone XIII Attenzione ci sono code da Piazza Pio XI verso Monteverde per ...