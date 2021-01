Recovery Fund, da Bruxelles FdI avverte: “Siamo a favore, ma niente cappi per i Paesi più colpiti” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Siamo a favore del Recovery Fund ma non posSiamo accettare un regolamento che reintroduce le regole dell’austerità mettendo a serio rischio la fase attuativa del piano in Italia”. Questa la posizione e la preoccupazione di Fratelli d’Italia. Che auspica la necessaria elasticità europea nei confronti nei Paesi membri più penalizzati. Fratelli d’Italia, sì al Recovery ma senza cappio “Inutile negarlo, la pandemia sta colpendo tutta Europa. Ma le conseguenze sulle economie nazionali sono e saranno differenti ed è necessaria la massima flessibilità per evitare di interrompere gli stanziamenti alle nazioni più indebitate. Che sono anche le più bisognose del sostegno europeo”. Così Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo Ecr e membro della Commissione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) “delma non posaccettare un regolamento che reintroduce le regole dell’austerità mettendo a serio rischio la fase attuativa del piano in Italia”. Questa la posizione e la preoccupazione di Fratelli d’Italia. Che auspica la necessaria elasticità europea nei confronti neimembri più penalizzati. Fratelli d’Italia, sì alma senzao “Inutile negarlo, la pandemia sta colpendo tutta Europa. Ma le conseguenze sulle economie nazionali sono e saranno differenti ed è necessaria la massima flessibilità per evitare di interrompere gli stanziamenti alle nazioni più indebitate. Che sono anche le più bisognose del sostegno europeo”. Così Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo Ecr e membro della Commissione ...

