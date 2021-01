Jeep - Aperti gli ordini per il Gladiator (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Jeep ha aperto gli ordini per il nuovo Gladiator. Il pick-up americano è proposto in Italia con prezzi a partire da 67.944 euro con un'unica motorizzazione turbodiesel e due allestimenti. I clienti possono infatti contare su un V6 3.0 a gasolio da 264 CV e 600 Nm abbinato a un cambio automatico otto marce con ridotte e alla trazione integrale Command-Trac con differenziale posteriore autobloccante. I consumi Wltp dichiarati sono compresi tra 9,5 e 9,8 l/100 km e le emissioni di CO2 tra 248 e 256 g/km, mentre i dati relativi alle prestazioni non sono stati resi noti. Overland e Launch Edition. Gli allestimenti sono denominati Overland e Launch Edition, entrambi caratterizzati dal badge Trail Rated. Il primo offre di serie le finiture esterne argento, i cerchi di lega da 18", l'hardtop e i passaruota in tinta, i gruppi ottici a Led, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 11 gennaio 2021) Laha aperto gliper il nuovo. Il pick-up americano è proposto in Italia con prezzi a partire da 67.944 euro con un'unica motorizzazione turbodiesel e due allestimenti. I clienti possono infatti contare su un V6 3.0 a gasolio da 264 CV e 600 Nm abbinato a un cambio automatico otto marce con ridotte e alla trazione integrale Command-Trac con differenziale posteriore autobloccante. I consumi Wltp dichiarati sono compresi tra 9,5 e 9,8 l/100 km e le emissioni di CO2 tra 248 e 256 g/km, mentre i dati relativi alle prestazioni non sono stati resi noti. Overland e Launch Edition. Gli allestimenti sono denominati Overland e Launch Edition, entrambi caratterizzati dal badge Trail Rated. Il primo offre di serie le finiture esterne argento, i cerchi di lega da 18", l'hardtop e i passaruota in tinta, i gruppi ottici a Led, ...

