DiMarzio : #Miura infinito: rinnova e giocherà fino ai 54 anni - napolista : Infinito Miura: rinnova con lo Yokohama, giocherà fino ai 54 anni L’attaccante giapponese aggiornerà i record di an… - mirkopioltini74 : RT @DiMarzio: #Miura infinito: rinnova e giocherà fino ai 54 anni - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Miura infinito: rinnova e giocherà fino ai 54 anni - vicidominus2013 : RT @DiMarzio: #Miura infinito: rinnova e giocherà fino ai 54 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Infinito Miura

Ha già battuto ogni record di anzianità del mondo del calcio, ma Miura non si vuole fermare ed ha rinnovato per un'altra stagione con lo Yokohama.TORINO - Kazu Miura è pronto a rinnovare il contratto che lo lega allo Yokohama FC alla socglia dei 54 anni. Il giapponese ex Genoa non ha intenzione di smettere e sembra voler giocare un'altra stagio ...