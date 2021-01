Genoa | che sfortuna per Marchetti | affida la Ferrari ad un autolavaggio e gliela distruggono

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Un addetto all’ha perso il controllo dell’auto di, che si è schiantata contro il guardrail nel quartiere Multedo: incolume Incredibileper Federico. Ladel portiere delè andata semidistrutta in un incidente avvenuto nei pressi del centro sportivo di Pegli. Il portiere rossoblù aveva lasciato la sua “rossa” in unpoco distante, con l’accordo che gli venisse riconsegnata al centro sportivo “Pio XII – Signorini” appena ultimata l’operazione di pulizia della carrozzeria. L’operaio incaricato ha perso il controllo della vettura secondo le ultime indiscrezioni, danneggiando la stessa e diverse auto in sosta, con conseguente traffico rallentato ed intervento della polizia locale sul posto. Per il conducente ...

romeoagresti : Ormai definite le operazioni #Rovella alla #Juve (rimarrà in prestito ai rossoblù) e #Portanova al #Genoa, i due cl… - BadPaskua : Juve, per la punta si lavora sul prestito di Scamacca, proprietà Sassuolo che gioca nel Genoa..della serie 'Il Tri… - Redblack100x100 : @robe_marc Più che al milan son curioso al genoa di cosa posso dare - gobboisback : RT @AvvPaoletto: @gobboisback @andagn Chi prenderesti tu che possa prestarsi allo scopo (Bayern)? Criscito o Pellegrini (visto che stiamo… - AvvPaoletto : @gobboisback @andagn Chi prenderesti tu che possa prestarsi allo scopo (Bayern)? Criscito o Pellegrini (visto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa che

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - Disavventura per il portiere del Genoa Federico Marchetti che, considerata la giornata di sole dopo tanta pioggia, aveva deciso di far lavare la sua Ferrari proprio durante..Il Cagliari perde ed è raggiunto dal Genoa in classifica a quota 14 punti. Il Parma scivola in casa con la Lazio e resta al penultimo posto a 12 punti assieme al Torino: il Crotone cade in casa con il ...