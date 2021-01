Diretta/ Spezia Sampdoria (risultato 2-1) video streaming: Nzola su rigore! (Di lunedì 11 gennaio 2021) Diretta Spezia Sampdoria. streaming video e tv del match valevole per la diciassettesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021)e tv del match valevole per la diciassettesima giornata d'andata del campionato di Serie A.

zazoomblog : Spezia Sampdoria 1-1 Cronaca in diretta Formazioni ufficiali Candreva al volo provvidenza Terzi - #Spezia… - bellicapelli15 : Serie A, 17a giornata, la partita dell’11 gennaio 2021 in diretta su Sky - GugBiondo : RT @SkySport: Spezia-Sampdoria, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #SpeziaSampdoria Fischio d'inizio alle 20.45 LIVE… - marcobellantone : Raga ma Spezia - Samp che non c'è neanche su - publish70628725 : Diretta Spezia-Sampdoria 1-0: Terzi la sblocca -