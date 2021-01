D’Aversa: «Non possiamo permetterci certi errori» – VIDEO (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non è stata l’emozione a fregare il tecnico del Parma Roberto D’Aversa contro la Lazio. Ecco come il tecnico ha analizzato la sconfitta Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa spiegando cosa è mancato alla sua squadra nella partita persa contro la Lazio. Le sue parole. «L’emozione l’ho provata nel tragitto che da casa mi ha portato a Parma ma poi ci siamo concentrati immediatamente sulla preparazione della partita. Non è stato semplice in poco tempo e ragionando sulla partita sono soddisfatto perché per 60 minuti la squadra ha tenuto testa alla Lazio nonostante tutte le difficoltà incontrate. Però non ci possiamo permettere errori di malizia, di gioventù». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non è stata l’emozione a fregare il tecnico del Parma Robertocontro la Lazio. Ecco come il tecnico ha analizzato la sconfitta Il tecnico del Parma Robertoha parlato in conferenza stampa spiegando cosa è mancato alla sua squadra nella partita persa contro la Lazio. Le sue parole. «L’emozione l’ho provata nel tragitto che da casa mi ha portato a Parma ma poi ci siamo concentrati immediatamente sulla preparazione della partita. Non è stato semplice in poco tempo e ragionando sulla partita sono soddisfatto perché per 60 minuti la squadra ha tenuto testa alla Lazio nonostante tutte le difficoltà incontrate. Però non cipermetteredi malizia, di gioventù». Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : L'amaro ritorno di D'Aversa a Parma. Contro la Lazio un altro ko, ma non tutto è da buttare - infoitsport : Il Napoli in extremis passa ad Udine. La cura D'Aversa non funziona, la Lazio vince di nuovo. Verona di misura sul… - Dalla_SerieA : Parma-Lazio 0-2: Luis Alberto e Caicedo, Inzaghi vince ancora - - Dalla_SerieA : Parma-Lazio, le pagelle: Inglese entra a vuoto. Lazzari è un motorino - - Dalla_SerieA : Parma-Lazio 0-2: Luis Alberto e Caicedo in gol - -

Ultime Notizie dalla rete : D’Aversa Non Aversa, dominio totale della Normanna Academy contro la SMI Roma: 3 punti da applausi l'eco di caserta