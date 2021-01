Cashback 2021: la guida completa all’utilizzo e ai rimborsi a partire da gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo il periodo di prova di dicembre, denominato Extra Cashback di Natale, inizia da gennaio il periodo di piena operatività del Cashback 2021. L’iniziativa, parte integrante del programma Italia Cashless insieme alla Lotteria degli scontrini, è volta a incentivare l’uso dei pagamenti elettronici con carte o app di pagamento, al fine di favorire una transizione digitale diminuendo progressivamente l’uso dei contanti per un sistema più trasparente e sicuro. I numeri dell’Extra Cashback di Natale sono importanti: oltre 3.2 milioni di cittadini hanno completato il numero minimo di 10 transazioni per essere idonei a ricevere il rimborso del 10% sui propri acquisti, per un totale di oltre 222 milioni di euro che saranno accreditati ai consumatori entro il 1° marzo 2021. ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo il periodo di prova di dicembre, denominato Extradi Natale, inizia dail periodo di piena operatività del. L’iniziativa, parte integrante del programma Italia Cashless insieme alla Lotteria degli scontrini, è volta a incentivare l’uso dei pagamenti elettronici con carte o app di pagamento, al fine di favorire una transizione digitale diminuendo progressivamente l’uso dei contanti per un sistema più trasparente e sicuro. I numeri dell’Extradi Natale sono importanti: oltre 3.2 milioni di cittadini hannoto il numero minimo di 10 transazioni per essere idonei a ricevere il rimborso del 10% sui propri acquisti, per un totale di oltre 222 milioni di euro che saranno accreditati ai consumatori entro il 1° marzo. ...

